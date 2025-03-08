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Путин поздравил россиянок с 8 марта

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Его видеообращение опубликовал Кремль

По словам президента, в России традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому празднику.

«Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат. Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», — сказал Путин в видеообращении.

Женщины успевают все: они окружают заботой детей и добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, продолжил глава государства. В то же время, по его словам, они сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, покоряют своей красотой и очарованием, отметил он.

Женщины также вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома и Родины, добавил Путин.

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Фото:Олег Елков / Shutterstock

«Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело», — сказал президент.

В заключение глава государства пожелал россиянкам успехов, здоровья, счастья и благополучия, и вновь поздравил их с праздником.

Международный женский день традиционно отмечают с марта 1975 года в разных странах мира. Праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за права и социальное равенство.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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