На Землю за сутки обрушились две магнитные бури

Фото: Florian Gaul / IMAGO / Global Look Press

С начала суток 9 марта на Землю обрушились уже две магнитные бури. Информация об этом представлена на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«С утра по московскому времени уровень колебаний геомагнитного поля два раза превышал порог магнитных бурь: с 6:00 до 9:00 по Москве и после 12 часов», — говорится в сообщении.

По данным на 13:38 мск, последняя из магнитных бурь все еще продолжается. «В обоих случаях речь идет про колебания в диапазоне G1–G2, то есть от слабого до среднего», — рассказали в лаборатории.

Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

Ученые заверяют, что обстановка стабилизируется к середине дня 10 марта. Согласно прогнозу магнитных бурь на ближайшие три дня, в понедельник также ожидается магнитная буря класса G1 с 6:00 до 9:00 мск, 11 марта будет в основном спокойная магнитосфера.

Возникновение магнитных бурь ученые объясняют корональными дырами на Солнце, две из которых появились в середине января и начале февраля 2025 года. Всего, по данным экспертов, на звезде в настоящее время находятся три дыры. При этом сейчас на нашу планету влияет меньшая из дыр, из-за чего ученые обещают краткосрочное воздействие на Землю.

Корональная дыра — это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из короны Солнца уходит в межпланетное пространство. В этих зонах светящееся вещество исчезает и образуются темные области. Главное свойство корональных дыр — они ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве.