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На Земле зафиксировали начало магнитной бури

Фото: Елена Нечипоренко / Shutterstock
Фото: Елена Нечипоренко / Shutterstock

Слабая магнитная буря уровня G1–G2 началась на Земле около 14:30 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Предварительно, геомагнитные возмущения на текущем уровне могут наблюдаться на протяжении еще 3–6 часов», — говорится в сообщении.

Специалисты измеряют мощность магнитных бурь по пятибалльному индексу G, где каждый из уровней означает степень интенсивности природного явления. Так, G1 — слабая буря, G2 — средняя, G3 — сильная, G4 — очень сильная, G5 — экстремальная.

В лаборатории отметили, что в данный момент происходит рост зоны полярных сияний и опускание ее в сторону средних широт. Вероятность увидеть природное явление вечером в Москве и Санкт-Петербурге остается на среднем уровне, добавили там.

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По данным лаборатории, магнитная буря вызвана тем, что до Земли дошло вещество, выброшенное Солнцем 25 февраля. Тогда звезда выбросила в сторону планеты самое крупное в 2025 году облако плазмы.

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