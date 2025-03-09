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Политика ,  
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Володин напомнил Парижу об ответственности за решение по активам России

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Госдума России)

Передача Францией принадлежащих России денежных средств Украине является грубым нарушением международного права. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин и предупредил об ответственности за это решение.

Ранее французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что Франция передаст Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных российских активов.

«Отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется. Это касается всех европейских клептократов, кто решит продолжить преступную практику присвоения чужого», — сказал Володин.

Володин заявил о грубом нарушении Великобританией международного права
Политика
Вячеслав Володин

Накануне Володин сделал аналогичное заявление в адрес Великобритании, которая передала Украине первые £752 млн ($970 млн), обеспеченные доходами от замороженных российских активов. «Грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», — сказал Володин.

После начала военной операции на Украине на Западе оказались заблокированы около $300 млрд российских активов. Власти России считают любые действия с ними воровством.

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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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