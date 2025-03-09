В России начнут отмечать День архитектора

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Правительство утвердило новый профессиональный праздник — День архитектора, его будут отмечать ежегодно в первый понедельник июля. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Установить День архитектора предложили Союз архитекторов России и Минстрой, идею поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Установление Дня архитектора — это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом», — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Согласно исследованию Оренбургского завода металлоконструкций и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, с января по август 2024 года спрос на архитекторов в России со стороны бизнеса превысил число соискателей.

Из-за дефицита специалистов, который особенно ощущается в Москве, выросло количество вакансий. Чтобы привлечь новых сотрудников, работодатели в том числе повысили зарплату на 23% в сравнении с 2023 годом.