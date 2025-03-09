Конгрессвумен предложила отправить на фронт проукраинских активистов

Джей Ди Вэнс c семьей (Фото: Leah Millis / Reuters)

Проукраинские активисты, преследовавшие вице-президента США Джей Ди Вэнса во время прогулки с трехлетней дочерью, должны отправиться на фронт на Украине, чтобы доказать поддержку Киева. Такое мнение высказала член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

9 марта Вэнс сообщил, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь, преследуя политика с ребенком во время их совместной прогулки. По словам вице-президента США, протестующие согласились оставить их после того, как он с ними поговорил.

«Я думаю, что <...> протестующие, которые преследовали вице-президента и его трехлетнюю дочь, должны отправиться на фронт на Украину», — написала Грин в социальной сети Х. Она также призвала активистов «доказать свою поддержку Украине своими личными деньгами и своей жизнью».

Столкновения Вэнса с проукраинскими активистами начались после его публичной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Тогда американский вице-президент обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к США за попытки помочь урегулировать военный конфликт с Россией.

В марте после столкновения с протестующими во время семейного отдыха на горнолыжном курорте в штате Вермонт Вэнс был вынужден перевезти свою семью в «неизвестное место».