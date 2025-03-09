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Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с 85-летием

Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 85-летием
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил артистку Ларису Голубкину с 85-летием, сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что актриса реализовала себя как в кино и на эстраде, так и на сцене Центрального академического театра Российской армии.

«Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — сказал глава государства.

Также актрису поздравил глава правительства Михаил Мишустин. Он пожелал ей «здоровья, весеннего настроения и всего наилучшего».

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Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1959 году она окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища. Затем артистка поступила в ГИТИС. Во время учебы дебютировала в кино, снявшись в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», где сыграла «корнета» Шурочку Азарову.

В Театр Армии актриса пришла в 1964 году, после окончания ГИТИСа. Также она снялась более чем в двух десятках фильмов. Лариса Голубкина — народная артистка РСФСР, она награждена двумя орденами «Знак Почета» и орденом Дружбы.

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Владимир Путин

политик, президент России
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Лариса Голубкина фото

Лариса Голубкина

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9 марта 1940 года
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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