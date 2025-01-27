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Протесты в Казахстане ,  
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В Казахстане осудили авторитета за организацию беспорядков 2022 года

Сюжет
Протесты в Казахстане
Арман Джумагельдиев
Арман Джумагельдиев (Фото: armandzhumageldiev / instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд в Алма-Ате огласил приговор по делу, связанному с массовыми беспорядками в Казахстане в январе 2022 года. Об этом пишет телеграм-канал ORDA Kazakhstan. Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, получил 20 лет лишения свободы с запретом заниматься общественно-политической деятельностью.

Как сообщает Nur.KZ со ссылкой на генпрокурора Казахстана Берика Асылова, роль Джумагельдиева заключалась в организации беспорядков и создании народного совета для предъявления ультимативных требований к властям. Ему были предъявлены обвинения по ст. 272 и ст. 287 Уголовного кодекса — массовые беспорядки и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Массовые протесты, известные как «Қаңтар» (в переводе — «январь»), начались в Казахстане 2 января 2022 года. Они начались в городе Жанаозен с митингов против резкого повышения цен на сжиженный газ.

Протесты распространились по всей стране, сопровождаясь экономическими и политическими требованиями. Акции переросли в столкновения с силовиками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал участников «террористами» и отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения.

В ходе подавления протестов погибли более 200 человек. Некоторые задержанные заявляли о пытках и избиениях со стороны полицейских.

В рамках этого дела осудили более 40 человек. Им вменялись незаконное лишение свободы, организация беспорядков, хищение и незаконное хранение оружия.

Суд ранее вынес приговор другим главным фигурантам дела. Как сообщает ORDA Kazakhstan, экс-депутат маслихата Алма-Аты Кайрат Кудайберген был приговорен к восьми годам лишения свободы, а экс-сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Руслан Искаков — к 15 годам. Обоих лишили государственных наград.

Адвокат Армана Джумагельдиева Елена Жигаленок заявила, что защита планирует подать апелляцию.

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Арман Джумагельдиев

Джумагельдиев был задержан в одном из отелей Алма-Аты в январе 2022 года. Вместе с ним задержаны шестеро членов его группировки. При задержании подозреваемые оказывали сопротивление, у них было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных калибров, боекомплекты, холодное оружие и бронированный автомобиль.

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Казахстан суд криминальный авторитет Алма-Ата
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