 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Россиян предупредили о продолжительных выходных в мае и июне

Депутат Нилов рассказал о длительных выходных в мае и июне из-за переносов

В России в текущем году ожидаются продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Депутат напомнил, что в текущем году 23 февраля выпало на воскресенье, а 8 марта — на субботу, но баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе, не нарушился.

Правительство вправе ежегодно переносить выходные дни, пояснил он. Общее количество нерабочих дней в текущем году сохраняется. Выходные переносят для оптимизации и создания более комфортных условий для работы и отдыха в стране.

В Эрмитаже решили перенести бесплатные дни на праздники
Общество
Экскурсия в&nbsp;Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург

В октябре 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. 

Согласно производственному календарю, длинных выходных не было и в феврале. 23 февраля выпало на воскресенье, отдыхать за этот день россияне будут 8 мая. Благодаря переносу выходного с 8 марта на 13 июня летом выходные ко Дню России продлятся четыре дня подряд — с 12 по 15 июня (с четверга по воскресенье).

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
россияне Госдума депутат Ярослав Нилов ЛДПР майские выходные праздники
Материалы по теме
В комитете Думы предложили сократить новогодние каникулы до пяти дней
Общество
Средний бюджет россиян на Новый год и каникулы вырос на 7% за год
Общество
Длинные майские каникулы повысили турпоток за границу на 73%
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Тимошенко возмутилась заявлением Берлина и потребовала завершения боевПолитика, 06:21
В Южной Осетии пообещали поднять пенсионный возрастПолитика, 06:06
Россиян предупредили о продолжительных выходных в мае и июнеОбщество, 05:53
Трамп назвал «прекрасными» отношения Маска и Рубио после сведений о ссореПолитика, 05:23
Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Астрахани приостановили полетыБизнес, 05:05
HuffPost назвала, сколько для США стоит увлечение Трампом игрой в гольфПолитика, 04:55
Германия, Британия и Франция поддержали план восстановления сектора ГазаПолитика, 04:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограммБизнес, 03:45
Bild узнал о планах Германии отказаться от F-35A из-за «аварийной кнопки»Политика, 03:32
Американский стартап начал поиски места для разведения мамонтовТехнологии и медиа, 02:45
Расистский скандал с лидером «Зенита». Будет ли снято наказание с ВенделаСпорт, 02:32
Над Рязанью сбили беспилотникиПолитика, 02:31
Британский экс-министр обороны не увидел «конца света» при НАТО без СШАПолитика, 02:27
Во Владикавказе объявили режим опасности БПЛА и остановили полетыПолитика, 02:11