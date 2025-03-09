Россиян предупредили о продолжительных выходных в мае и июне

В России в текущем году ожидаются продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Депутат напомнил, что в текущем году 23 февраля выпало на воскресенье, а 8 марта — на субботу, но баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе, не нарушился.

Правительство вправе ежегодно переносить выходные дни, пояснил он. Общее количество нерабочих дней в текущем году сохраняется. Выходные переносят для оптимизации и создания более комфортных условий для работы и отдыха в стране.

В октябре 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Согласно производственному календарю, длинных выходных не было и в феврале. 23 февраля выпало на воскресенье, отдыхать за этот день россияне будут 8 мая. Благодаря переносу выходного с 8 марта на 13 июня летом выходные ко Дню России продлятся четыре дня подряд — с 12 по 15 июня (с четверга по воскресенье).