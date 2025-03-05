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В Эрмитаже решили перенести бесплатные дни на праздники

Экскурсия в&nbsp;Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург
Экскурсия в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Государственный Эрмитаж вместо фиксированного дня в каждом месяце будет отменять плату за вход по праздникам. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский, его слова приводит ТАСС.

«Просто бесплатный день нам кажется неинтересным, тем более он не очень работает: получается толкучка, не всегда приходят те, кому хотелось бы. Мы теперь будем вводить бесплатные дни по праздникам — чтобы бесплатный день был праздничным», — сказал Пиотровский.

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Михаил Пиотровский

Он напомнил, что в 2025 году Эрмитаж уже отменял плату за вход в праздничный день — тогда, 23 февраля, по словам Пиотровского, цифры по посещению были «хорошие, но не безумно большие». Пиотровский отметил, что вместе с 23 февраля Эрмитаж определил уже шесть праздничных дней, когда будет возможно бесплатное посещение музея (следующий — 8 марта), и в итоге их будет примерно столько, сколько и раньше. В летние месяцы введение бесплатных дней Эрмитаж не планирует.

Для входа в Эрмитаж в день бесплатного посещения нужно заранее оформить билет на сайте музея и получить его непосредственно в день посещения в кассах, при этом количество таких билетов ограничено пропускной способностью музейного комплекса. Один посетитель может оформить на себя не более трех бесплатных билетов, они дают право на однократное посещение экспозиций без экскурсионного обслуживания.

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Теги
Государственный Эрмитаж Санкт-Петербург Михаил Пиотровский Музеи
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