Американский стартап начал поиски места для выведения мамонтов

Ученые американской биотехнологической и генно-инженерной компании Colossal Biosciences рассчитывают к 2028 году вернуть к жизни шерстистых мамонтов. Об этом рассказала британскому изданию The Telegraph главный научный сотрудник Бет Шапиро.

Colossal ищет место для выведения мамонтов в ближайшие несколько лет. Компания провела переговоры с несколькими странами.

По задумке, детеныша выносит суррогатная мать-слониха из Индии, а за основу возьмут образцы ДНК шерстистого мамонта, найденные в вечной мерзлоте. «Конечная цель состоит в том, чтобы эти животные жили где-нибудь в дикой природе», — пояснила специалист.

Один из основателей стартапа Бен Ламм в беседе с Daily Mail объяснил, что такую работу уже провели для возрождения мамонта и тасманийского тигра, а теперь исследователи используют инструмент редактирования генов CRISPR для работы с клетками азиатского слона.

В настоящее время в Colossal смогли внести более 20 изменений в гены мамонтов. Когда редактирование будет окончено, ген древнего животного встроят в яйцеклетку слонихи, которая будет вынашивать мамонтенка в своей матке. Стартап планирует представить первого мамонтенка к концу 2028 года, такой срок был определен, потому что беременность у слонов протекает 22 месяца.

Помимо того, стартап сотрудничает с правительством Маврикия, чтобы возродить вымерший вид птиц додо (дронтов). На острове последний раз видели эту птицу в 1662 году. Специалисты рассчитывают для возрождения птицы использовать геном ближайшего живого родственника птицы — никобарского голубя, а также ДНК, которую специалисты извлекали из скелетов на протяжении нескольких лет.

Изначально планируется сделать ДНК голубя максимально похожим на ДНК дронта, а затем генетический материал поместят в неоплодотворенную яйцеклетку самки голубя. Предполагается, что она сможет снести яйцо с птенцом, который будет похож на обитавшего на Маврикии дронта.