 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Американский стартап начал поиски места для выведения мамонтов

Ученые американской биотехнологической и генно-инженерной компании Colossal Biosciences рассчитывают к 2028 году вернуть к жизни шерстистых мамонтов. Об этом рассказала британскому изданию The Telegraph главный научный сотрудник Бет Шапиро.

Colossal ищет место для выведения мамонтов в ближайшие несколько лет. Компания провела переговоры с несколькими странами.

По задумке, детеныша выносит суррогатная мать-слониха из Индии, а за основу возьмут образцы ДНК шерстистого мамонта, найденные в вечной мерзлоте. «Конечная цель состоит в том, чтобы эти животные жили где-нибудь в дикой природе», — пояснила специалист.

Один из основателей стартапа Бен Ламм в беседе с Daily Mail объяснил, что такую работу уже провели для возрождения мамонта и тасманийского тигра, а теперь исследователи используют инструмент редактирования генов CRISPR для работы с клетками азиатского слона.

В Якутии показали найденное тело мамонтенка уникальной сохранности
Технологии и медиа

В настоящее время в Colossal смогли внести более 20 изменений в гены мамонтов. Когда редактирование будет окончено, ген древнего животного встроят в яйцеклетку слонихи, которая будет вынашивать мамонтенка в своей матке. Стартап планирует представить первого мамонтенка к концу 2028 года, такой срок был определен, потому что беременность у слонов протекает 22 месяца.

Помимо того, стартап сотрудничает с правительством Маврикия, чтобы возродить вымерший вид птиц додо (дронтов). На острове последний раз видели эту птицу в 1662 году. Специалисты рассчитывают для возрождения птицы использовать геном ближайшего живого родственника птицы — никобарского голубя, а также ДНК, которую специалисты извлекали из скелетов на протяжении нескольких лет.

Изначально планируется сделать ДНК голубя максимально похожим на ДНК дронта, а затем генетический материал поместят в неоплодотворенную яйцеклетку самки голубя. Предполагается, что она сможет снести яйцо с птенцом, который будет похож на обитавшего на Маврикии дронта.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
мамонт мыши США
Материалы по теме
В Якутии показали найденное тело мамонтенка уникальной сохранности
Технологии и медиа
Биотехнологи добились прогресса в воссоздании мамонтов
Технологии и медиа
В Приморье вычислили, кто пропустил через границу 3,5 т бивней мамонта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Bild узнал о планах Германии отказаться от F-35A из-за «аварийной кнопки»Политика, 03:32
Американский стартап начал поиски места для выведения мамонтовТехнологии и медиа, 02:45
Расистский скандал с лидером «Зенита». Будет ли снято наказание с ВенделаСпорт, 02:32
Над Рязанью сбили беспилотникиПолитика, 02:31
Британский экс-министр обороны не увидел «конца света» при НАТО без СШАПолитика, 02:27
Во Владикавказе объявили режим опасности БПЛА и остановили полетыПолитика, 02:11
В Латакии погиб сирийский силовик при засаде сторонников АсадаПолитика, 01:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вице-президент США сообщил об испуге дочери из-за прокиевских активистовПолитика, 01:27
В Петербурге задержали мужчин, похитивших подростка ради ₽300 тыс.Общество, 00:31
Times узнала о сомнениях Запада в Зеленском, которыми «делятся шепотом»Политика, 00:16
Boeing построила 20 новых шахт для системы ПРО на АляскеПолитика, 08 мар, 23:34
В США задержали сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назадОбщество, 08 мар, 23:32
«Нужно перевести его вниз и избивать». Что говорят перед боем АнкалаеваСпорт, 08 мар, 23:22
МИД Польши пошутил о референдуме насчет членства Венгрии в ЕСПолитика, 08 мар, 23:17