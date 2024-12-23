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Технологии и медиа ,  
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В Якутии показали найденное тело мамонтенка уникальной сохранности

В Якутии показали найденное тело мамонтенка уникальной сохранности
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Летом 2024 года в научном стационаре Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) «Батагайка» в Верхоянском районе Якутии нашли уникальную по сохранности тушу мамонтенка возрастом 50 тыс. лет. Об этом сообщил на презентации находки заведующий Музеем мамонта СВФУ Максим Чепрасов.

«На сегодняшний момент можно сказать, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире находок туши мамонта. <...> Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России», — сказал Чепрасов.

Находку обнаружили местные жители, а затем передали СВФУ для исследований. В Музее мамонта сообщили, что у найденной туши хорошо сохранились внутренние ткани, нет никаких утрат на голове: хобот, уши, ротовая область без видимых повреждений и деформаций.

Мамонтенка назвали Яной. Эта находка, по словам сотрудников музея, позволит получить новые сведения в том числе по онтогенезу мамонтов, адаптивным особенностям, палеоэкологическим условиям обитания. Генетические исследования уже начались, но полноценные испытания назначены на весну 2025 года, тогда будут приглашены коллеги из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

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Весной 2024 года британская компания Colossal сообщила о планах воссоздать мамонтов к 2028-му. Ее биотехнологи создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые потенциально могут быть превращены в любую ткань организма мамонтов.

Эксперты собираются восстановить геном из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов. Их геномы совпадают на 99,6%. Планируется, что эмбрионы подсадят к суррогатным матерям — слонихам.

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Теги
мамонт Якутия наука
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