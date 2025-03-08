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Общество ,  
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В США задержали сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад

Мужчину, который почти 40 лет назад сбежал из тюрьмы в Пуэрто-Рико, задержали в штате Флорида в США, сообщает ABC News со ссылкой на данные офиса шерифа округа Ли.

Мужчину зовут Хорхе Милья-Вальдес, он сбежал из тюрьмы Пуэрто-Рико в 1987 году и, по версии местных властей, жил под именем Луис Агирре.

В офисе шерифа отметили, что после задержания у мужчины взяли отпечатки пальцев и сравнили с полученными в 1986 годы перед заключением под стражу. В результате специалисты смогли подтвердить, что Агирре и Милья-Вальдес это один и тот же человек.

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На видеозаписи задержания мужчина говорит, что полиция дважды задерживала его, но отпускала, так он «был не нужен» полицейским. «Передумали», — ответил офицер, производивший арест.

Шериф Кармине Марсено отметил, что «даже если ваши преступления не начнутся здесь, в округе Ли, я обещаю, они закончатся здесь».

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Теги
тюрьма США побег из тюрьмы
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