ФСИН в ДНР опровергла сообщения о побеге заключенного

Сообщения о побеге заключенного в ДНР не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по региону.

«В сети Интернет распространяется недостоверная информация, что из учреждения, подведомственного ГУФСИН, совершил побег осужденный», — говорится в сообщении. Ведомство заверяет, что побега осужденных допущено не было.

Телеграм-канал Baza ранее сообщал, что днем 23 января «в районе СИЗО» сбежал заключенный, 29-летний Игорь Брусокас, которого приговорили в 2016 году к десяти годам тюрьмы за вымогательство, разбой и незаконное хранение взрывчатки. Мужчину перевели в ИК-17 «Мурманский централ» из-за организации массовых беспорядков в следственном изоляторе города Оленегорска, где ему вынесли приговор, писала Baza.

По данным канала, во время побега он находился под стражей из-за обвинения в бандитизме, похищении человека, вымогательстве, краже, лишении свободы и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

В конце декабря 2024 года из исправительного центра в Нижнем Тагиле Свердловской области сбежали трое осужденных. Их задержали на следующий день, никто из осужденных не сопротивлялся.

Телеграм-канал Shot тогда писал, что они сбежали из колонии ИК-12, сломав решетку на окне. Их объявили в розыск. Беглецы были осуждены за кражу и уничтожение имущества.