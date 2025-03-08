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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Boeing построила 20 новых шахт для системы ПРО на Аляске

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Возвращение Трампа в Белый дом
Форт-Грили
Форт-Грили (Фото: Mark Meyer / Reuters)

Специалисты под руководством американской компании Boeing завершили строительство 20 новых пусковых шахт для системы противоракетной обороны (ПРО) США в Форт-Грили на Аляске, сообщает Defense News.

По данным издания, теперь общее количество шахтных пусковых установок для системы ПРО наземного базирования увеличилось с 40 до 60. Эта система предназначена для перехвата баллистических ракет, которые может запустить Северная Корея или Иран, пишет Defense News.

Строительство новых шахт стартовало еще во время первого срока президента США Дональда Трампа и продолжилось при Джо Байдене.

Что будет представлять собой противоракетный «Железный купол» Трампа
Политика
Фото:US Navy / Getty Images

В конце января Трамп подписал распоряжение о создании системы ПРО «Железный купол». Ее задача — защищать территорию Штатов от «угрозы атаки баллистическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами», а также от других нападений с использованием передовых технологий.

По оценке новой американской администрации, хотя США после выхода из Договора об ограничении систем ПРО в 2002 году начали разрабатывать системы ПРО с ограниченным покрытием американской территории, их действия достаточно только для того, чтобы «быть на шаг впереди угроз со стороны стран-изгоев или несанкционированных пусков ракет».

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Boeing США Аляска
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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