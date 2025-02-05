В Запорожской области беспилотники атаковали две школы
В Пологовском муниципальном округе Запорожской области украинские беспилотники атаковали две общеобразовательные школы. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В ночь на 5 февраля был нанесен удар по зданию недействующей школы в селе Пологи, что привело к возгоранию. Пожар был потушен экстренными службами.
Утром три беспилотника нанесли удар по учебному заведению в селе Шевченково, где на тот момент находились 27 детей. Пострадавших нет, дети были оперативно эвакуированы.
Губернатор отметил, что комитет по безопасности региона совместно с министерством образования планирует принять дополнительные меры для защиты учащихся и образовательных учреждений в районах, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.
4 февраля в Васильевском муниципальном округе Запорожской области беспилотный летательный аппарат нанес удар по школьному автобусу. В результате атаки серьезно пострадал водитель — его состояние оценивается как тяжелое. Также осколочные ранения получили пятеро детей, находившихся в автобусе. Глава региона отметил, что удар был прицельным.
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