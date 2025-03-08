На башне храма в Киево-Печерской лавре завалился крест

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Золотой крест частично завалился на куполе одного из храмов на территории Киево-Печерской лавры, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Прибыв на место, спасатели установили, что на куполе одного из храмов частично завалился крест. Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник», — говорится в сообщении. Крест спустили на землю.

По данным «РБК-Украина», речь идет о кресте на Церкви Всех Святых над Экономическими воротами. Она была построена в XVII веке.

Ранее Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры, которая конца мая должна проверить «наличие останков святых» в гробницах Ближних и Дальних пещер заповедника «Киево-Печерская лавра», а также «определить [их] историческую и научную ценность».