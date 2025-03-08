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Общество ,  
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Задержанных в Екатеринбурге участников пикета за права женщин отпустили

Фото: umu174 / Telegram
Фото: umu174 / Telegram

Пять активистов были задержаны в Екатеринбурге во время проведения пикета за права женщин, приуроченного к Международному женскому дню. Об этом РБК сообщили в «Союзе маоистов Урала».

«Согласование акции в специально отведенных местах не является обязательным, сквер на проспекте Орджоникидзе является таким местом, в простонародье — гайд-парк. Задержанных пятеро, отпущены без протоколов», — отметили там.

Официальный представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РБК, что с задержанными «провели профбеседу и отпустили домой».

Организаторы акции ранее сообщили, что они планировали провести пикет за экономические и репродуктивные права женщин и против домашнего насилия.

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Международный женский день (8 Марта) изначально возник как праздник солидарности и поддержки женщин в их борьбе за права и социальное равенство. Впервые его отметили в начале XX века, когда суфражистки боролись за предоставление женщинам права голосовать. Сейчас во многих странах мира в этот день проводятся демонстрации в поддержку прав женщин.

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