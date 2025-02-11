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Общество ,  
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В Саратовской области прошел пикет против надбавок чиновникам до 400%

Одиночный пикет прошел у администрации города Балаково Саратовской области, где чиновникам повысили оклады, увеличив их до 400% от первоначального размера. Об этом сообщил портал Balakovo PRO.

Активистка Надежда Познякова выразила недовольство тем, что чиновники получили повышение к зарплатам, а жители города в это время часть своих сбережений направляют на помощь участникам спецоперации.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин заявил, что повышение зарплат предусмотрено за «особые условия, но это не значит, что заместитель или руководитель получит именно 400%». «Такой процент — это стимул хорошо работать, чтобы проявить себя», — передает его слова портал «Балаковский репортер».

По словам Барулина, все обоснования повышения зарплат чиновникам были проверены прокуратурой, контрольно-счетной палатой и правовым отделом. «Несколько лет чиновникам не поднимали зарплату, она была ниже, чем в других районах, поэтому была проведена индексация», — добавил он.

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