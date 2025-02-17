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В Приморском крае два человека погибли в провалившейся под лед машине

В Приморском крае два человека погибли в провалившейся под лед машине
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Два человека погибли в автомобиле, который провалился под лед в Амурском заливе в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Утонувших мужчин извлекли из автомобиля водолазы МЧС.

«Толщина льда в месте провала составляла всего около 3–5 см», — говорится в сообщении.

В Битцевском парке водолазы спасли провалившегося под лед мальчика
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В начале февраля водолазы и специалисты МЧС спасли мальчика, который провалился под тонкий лед на одном из прудов в Битцевском парке на юго-западе Москвы. Спасатели смогли достать мальчика с помощью лестницы, а затем передали его врачам.

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Приморский край МЧС водолазы
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