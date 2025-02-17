В Приморском крае два человека погибли в провалившейся под лед машине
Два человека погибли в автомобиле, который провалился под лед в Амурском заливе в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Утонувших мужчин извлекли из автомобиля водолазы МЧС.
«Толщина льда в месте провала составляла всего около 3–5 см», — говорится в сообщении.
В начале февраля водолазы и специалисты МЧС спасли мальчика, который провалился под тонкий лед на одном из прудов в Битцевском парке на юго-западе Москвы. Спасатели смогли достать мальчика с помощью лестницы, а затем передали его врачам.
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