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В Instagram попавшего в больницу Петросяна вышло поздравление с 8 Марта

В Instagram госпитализированного Петросяна появилось его поздравление с 8 Марта

В Instagram попавшего в больницу Петросяна вышло поздравление с 8 Марта
Video

В аккаунте народного артиста РСФСР Евгения Петросяна в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) было опубликовано видео с поздравлением женщин с 8 Марта. Ранее ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщили о госпитализации юмориста.

«Дорогие женщины! Хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, с женским днем. Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам. Их отношение должно быть самым нежным, но не только 8 Марта, но и весь год. Вот в чем секрет этого праздника», — сказал артист.

Евгения Петросяна госпитализировали
Общество
Евгений Петросян

По данным источника РЕН ТВ, у юмориста открылось желудочно-кишечное кровотечение, утром 8 марта он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Петросяну 79 лет. Наиболее известные передачи юмориста — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха».

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Евгений Петросян госпитализация 8 Марта юморист
Евгений Петросян фото

Евгений Петросян

артист, юморист, телеведущий
16 сентября 1945 года
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