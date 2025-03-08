В Instagram попавшего в больницу Петросяна вышло поздравление с 8 Марта

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В аккаунте народного артиста РСФСР Евгения Петросяна в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) было опубликовано видео с поздравлением женщин с 8 Марта. Ранее ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщили о госпитализации юмориста.

«Дорогие женщины! Хочу от всего сердца поздравить вас с праздником, с женским днем. Этот день надо расценивать как любовь мужчин к женщинам. Их отношение должно быть самым нежным, но не только 8 Марта, но и весь год. Вот в чем секрет этого праздника», — сказал артист.

По данным источника РЕН ТВ, у юмориста открылось желудочно-кишечное кровотечение, утром 8 марта он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Петросяну 79 лет. Наиболее известные передачи юмориста — «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Вокруг смеха».