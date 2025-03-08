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Общество ,  
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В Армении зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения

Спитак
Спитак (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

После землетрясения на северо-востоке Армении произошло 45 афтершоков, сообщила пресс-служба территориальной службы сейсмозащиты МВД республики.

Самый сильный толчок магнитудой 3,2 зафиксировали в 9 км к северу от города Спитак. Кроме того, афтершоки магнитудой 2–3 ощущались в Степанаван и Ванадзоре Лорийской области.

По словам пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна, подземная активность продлится некоторое время.

«В этот период возможны слабые и средней силы сейсмические события, которые могут ощущаться жителями населенных пунктов», — сказал Саркисян.

В Армении произошло землетрясение
Общество

Утром 8 марта на севере страны произошло землетрясение магнитудой 4,6. В эпицентре его сила достигала 6–7 баллов. Толчки зафиксировали в Лорийской области, а также в нескольких соседних регионах.

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Теги
Армения землетрясение Спитак
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