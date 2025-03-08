 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Армении произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Армении, сообщает News.am со ссылкой на территориальную службу сейсмической защиты МВД республики. В эпицентре его сила достигала 6–7 баллов.

Толчки зафиксировали в 6 км от города Спитак в Лорийской области.

Землетрясение ощущалось в регионах Лори, Ширак и Тавуш, а также Котайк, Гегаркуник и Арагацотн.

В Непале произошло землетрясение магнитудой 6,1
Общество
Фото:Dimas Ardian / Getty Images

В конце февраля в Непале произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 15 км к юго-востоку от населенного пункта Кодари, в котором проживают около 1,6 тыс. человек. Очаг возник на глубине 10 км.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Армения землетрясение МВД
Материалы по теме
В Непале произошло землетрясение магнитудой 6,1
Общество
В Республике Алтай ввели режим повышенной готовности из-за землетрясения
Общество
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
В Аргентине из-за наводнения погибли 10 человекОбщество, 10:52
Йокич установил уникальное достижение в НБАСпорт, 10:41
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Тренер Шары Буллета допустил, что Анкалаев победит Перейру нокаутомСпорт, 10:31
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:29
Россиянин дважды побывал в нокдауне, но защитил чемпионский титул WBAСпорт, 10:21
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 10:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVIDПолитика, 10:05
Лучшие детские банковские карты 2025 года: топ-10 предложенийИнвестиции, 10:01
Почему «Зеленые» и их инициативы переживают в Европе кризис. ИнфографикаПолитика, 10:01
В Армении произошло землетрясениеОбщество, 09:52
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
В Туркменистане заявили о готовности поставлять газ европейским странамПолитика, 09:34
Звезды ММА оценили шансы россиянина против одного из лучших бойцов UFCСпорт, 09:30