В Армении произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Армении, сообщает News.am со ссылкой на территориальную службу сейсмической защиты МВД республики. В эпицентре его сила достигала 6–7 баллов.

Толчки зафиксировали в 6 км от города Спитак в Лорийской области.

Землетрясение ощущалось в регионах Лори, Ширак и Тавуш, а также Котайк, Гегаркуник и Арагацотн.

В конце февраля в Непале произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 15 км к юго-востоку от населенного пункта Кодари, в котором проживают около 1,6 тыс. человек. Очаг возник на глубине 10 км.