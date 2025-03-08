 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Туркменистане заявили о готовности поставлять газ европейским странам

Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан готов поставлять газ в Европу

Туркменистан готов поставлять европейским странам природный газ, заявил бывший президент республики и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews. Расшифровку беседы опубликовало государственное информагентство «Золотой век».

Бердымухамедов назвал европейский рынок энергоресурсов одним из крупнейших в мире. По его мнению, сотрудничество Ашхабада с Европой выгодно для каждой стороны.

«Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий — реализация транскаспийского маршрута», — заявил политик.

В Ашхабаде и Брюсселе регулярно проходят межпарламентские встречи, отметил Бердымухамедов. Председатель Народного совета также заявил о намерении расширять работу с партнерами по линии диалога по правам человека «Туркменистан — Европейский союз».

Экс-президент Туркмении заявил о возможности поставлять газ в Европу
Бизнес

В марте 2024 года Бердымухамедов заявил, что Ашхабад намерен поставлять свой газ в Турцию и Европу. По его словам, топливо может поступать в Турцию и Европу двумя путями — либо через Каспийское море и Азербайджан, либо через трубопроводную инфраструктуру Ирана при условии заключения соглашения с Тегераном.

Политик отметил, что на туркменском месторождении Галкыныш содержится 27 трлн куб. м газа.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов
Материалы по теме
Экс-президент Туркмении заявил о возможности поставлять газ в Европу
Бизнес
Посол заявил, что Россия уважает нейтральный курс Туркмении
Политика
В Россию разрешили въезжать по электронным визам из Иордании и Туркмении
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
В Аргентине из-за наводнения погибли 10 человекОбщество, 10:52
Йокич установил уникальное достижение в НБАСпорт, 10:41
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Тренер Шары Буллета допустил, что Анкалаев победит Перейру нокаутомСпорт, 10:31
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:29
Россиянин дважды побывал в нокдауне, но защитил чемпионский титул WBAСпорт, 10:21
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 10:08
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVIDПолитика, 10:05
Лучшие детские банковские карты 2025 года: топ-10 предложенийИнвестиции, 10:01
Почему «Зеленые» и их инициативы переживают в Европе кризис. ИнфографикаПолитика, 10:01
В Армении произошло землетрясениеОбщество, 09:52
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
В Туркменистане заявили о готовности поставлять газ европейским странамПолитика, 09:34
Звезды ММА оценили шансы россиянина против одного из лучших бойцов UFCСпорт, 09:30