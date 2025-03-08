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В Думе напомнили об увеличении штрафов за превышение скорости

Депутат Якубовский: штрафы за превышение скорости выросли до ₽7,5 тыс.

В России с 1 января выросли штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения, в частности увеличились взыскания за превышение скорости и выезд на встречную полосу. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский, передает «РИА Новости».

Теперь, за езду быстрее установленной нормы, штрафы увеличились с 500 руб. до 5 тыс. руб., с 750 руб. до 7,5 тыс. руб.

Штраф за выезд на встречную полосу вырос также до 7,5 тыс. руб. За объезд препятствия в нарушение правил оштрафуют на сумму от 1,5 тыс. руб. до 2250 руб. Кроме того, с 1 тыс руб. до 1,5 тыс. руб. вырос штраф за проезд на красный свет или жест регулировщика.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Увеличился до 2250 руб. штраф за нарушение правил расположения автомобиля, а также за езду по полосе для автобусов.

«Штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования выросли до 45 тысяч рублей. Также в два раза, до 7,5 тысячи рублей, вырос штраф за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего», — подчеркнул парламентарий.

За повторное управление транспортом без ОСАГО водители теперь могут заплатить до 5 тыс. руб., а за несоблюдение требований знаков или разметки до 750 руб. Изменения также коснулись и способа оплаты штрафов. Так, скидку за быструю оплату штрафа урезали в два раза, теперь она составляет 25%, если штраф был оплачен за 30 дней. Это распространяется не на все нарушения, напомнил Якубовский.

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Теги
ПДД штрафы за превышение скорости увеличение
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