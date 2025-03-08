В Сербии избили министра культуры на фоне пятимесячных протестов

Министра избили в центре Белграда на фоне пятимесячных протестов в Нови-Саде, накануне там также прошел студенческий марш. По данным Blic, у Селаковича сломан нос, его направили на сканирование головы

В Сербии на фоне протестов в Нови-Саде напали на министра культуры страны Николу Селаковича вечером 7 марта, сообщил президент Александр Вучич в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В этот день во втором по величине городе республики — Нови-Саде прошел студенческий марш протеста, к нему присоединилось большое количество граждан, сообщил N1. Студенты призвали к всеобщей забастовке. Массовые протесты в государстве продолжаются около пяти месяцев, они начались в связи с трагедией в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

По данным Blic, у Селаковича сломан нос, министра направили на сканирование головы. Министр юстиции Майя Попович уточнила, что на Селаковича напали посреди улицы в центре Белграда. «Физическое нападение на должностное лицо, безусловно, является следствием атмосферы линчевания и насилия, которую оппозиционные политики проводят против тех, кто думает иначе», — сказала Попович.

«Они также напали на министра Селаковича сегодня вечером и думают, что решили проблему. Нет. Они просто еще раз показали, что они думают о демократии в этой стране и как они будут относиться к людям, которые думают иначе, чем они», — заявил в свою очередь Вучич (цитата по Blic).

Бетонная конструкция в Нови-Саде рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции здания, на которую потратили €16 млн. Участники протестов требуют судить виновных по статьям «Убийство» и «Коррупция».

В конце января в отставку ушел сербский премьер Милош Вучевич, который с 2012-го по 2022-й возглавлял Нови-Сад. Вучич объяснил акции протеста влиянием Запада и его желанием устроить «цветную революцию». Президент также заявлял о готовности организовать референдум о доверии главе государства.