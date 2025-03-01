Шериф сообщил, что актер Хэкмен мог умереть за 9 дней до обнаружения тела
Тело двукратного обладателя премии «Оскар» Джина Хэкмена, вероятно, обнаружили через девять дней после его смерти. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Данные кардиостимулятора 95-летнего актера показали, что «последнее событие» у Хэкмана было зафиксировано 17 февраля, сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. «Согласно данным патологоанатома, я думаю, что это очень хорошее предположение, что это был последний день в его жизни», — сказал он.
Шериф отметил, что определение точного времени смерти займет, «возможно, даже пару недель». По словам экспертов, определить его может быть непросто.
«При идеальных обстоятельствах и в идеальных условиях вы можете определить или получить общее представление о том, как давно человек умер, но таких обстоятельств часто не бывает», — сказал главный судмедэксперт округа Таррант (штат Техас) доктор Кендалл Краунс.
Мендоса отметил, что полиция пытается выстроить хронологию произошедшего в обратном порядке, то есть с момента смерти. Для этого следователи анализируют найденный в доме ежедневник и данные мобильного телефона, в том числе телефонные звонки, текстовые сообщения и фотографии.
Шериф также добавил, что определить, кто умер первым, Хэкмен или его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, «очень сложно». «Я не думаю, что даже [судмедэксперт] смог бы сделать это на основании первоначального вскрытия», — сказал он.
Джин Хэкмен родился в Сан-Бернардино (Калифорния, США) 30 января 1930 года. За свою продолжительную карьеру он выиграл множество престижных наград. Хэкмен — двукратный лауреат «Оскара» и премии BAFTA, обладатель «Золотого глобуса», премии Национального совета кинокритиков США, призер Берлинского кинофестиваля.
Хэкмена и Аракаву обнаружили мертвыми в их собственном доме в Санта-Фе днем 26 февраля. Полиция сочла смерть супругов «достаточно подозрительной».
Тела обнаружили двое работников. Аракава лежала на полу в ванной, там же были найдены разбросанные лекарства, отпускаемые по рецепту. Рядом с ней был обнаружен труп одной из собак. Хэкмен был найден рядом с кухней. В доме были еще две живые собаки.
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