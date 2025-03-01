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Шериф сообщил, что актер Хэкмен мог умереть за 9 дней до обнаружения тела

Тела 95-летнего актера и его супруги нашли 26 февраля, но последние данные на его кардиостимуляторе относятся к 17 февраля. Точную дату смерти обоих должны установить эксперты
Джин Хэкмен в 2003 году
Джин Хэкмен в 2003 году (Фото: Andy Clark / Reuters)

Тело двукратного обладателя премии «Оскар» Джина Хэкмена, вероятно, обнаружили через девять дней после его смерти. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Данные кардиостимулятора 95-летнего актера показали, что «последнее событие» у Хэкмана было зафиксировано 17 февраля, сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. «Согласно данным патологоанатома, я думаю, что это очень хорошее предположение, что это был последний день в его жизни», — сказал он.

Шериф отметил, что определение точного времени смерти займет, «возможно, даже пару недель». По словам экспертов, определить его может быть непросто.

«При идеальных обстоятельствах и в идеальных условиях вы можете определить или получить общее представление о том, как давно человек умер, но таких обстоятельств часто не бывает», — сказал главный судмедэксперт округа Таррант (штат Техас) доктор Кендалл Краунс.

Мендоса отметил, что полиция пытается выстроить хронологию произошедшего в обратном порядке, то есть с момента смерти. Для этого следователи анализируют найденный в доме ежедневник и данные мобильного телефона, в том числе телефонные звонки, текстовые сообщения и фотографии.

Шериф также добавил, что определить, кто умер первым, Хэкмен или его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, «очень сложно». «Я не думаю, что даже [судмедэксперт] смог бы сделать это на основании первоначального вскрытия», — сказал он.

Полиция сочла смерть Джина Хэкмена и его жены подозрительной
Общество
Актер Джин Хэкмен &nbsp;

Джин Хэкмен родился в Сан-Бернардино (Калифорния, США) 30 января 1930 года. За свою продолжительную карьеру он выиграл множество престижных наград. Хэкмен — двукратный лауреат «Оскара» и премии BAFTA, обладатель «Золотого глобуса», премии Национального совета кинокритиков США, призер Берлинского кинофестиваля.

Хэкмена и Аракаву обнаружили мертвыми в их собственном доме в Санта-Фе днем 26 февраля. Полиция сочла смерть супругов «достаточно подозрительной».

Тела обнаружили двое работников. Аракава лежала на полу в ванной, там же были найдены разбросанные лекарства, отпускаемые по рецепту. Рядом с ней был обнаружен труп одной из собак. Хэкмен был найден рядом с кухней. В доме были еще две живые собаки.

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