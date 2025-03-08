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Военная операция на Украине ,  
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В Германии россиянин получил пожизненный срок за убийство двух украинцев

Сюжет
Военная операция на Украине

Суд в Германии приговорил 58-летнего россиянина к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных в апреле 2024 года в Мурнау, Верхняя Бавария, сообщил T-Online.

Мужчина во время ссоры ударил ножом двух бывших украинских военных, с которыми вместе употреблял алкоголь. Оба погибших были инвалидами. Одному из убитых было 23 года, второму — 36 лет.

Осужденный признался, что из-за покупки спиртного между ним и убитыми произошел конфликт, с его слов украинцы его оскорбили. Мужчина заверил, что не хотел их убивать, но у него «перегорели предохранители». В своем последнем слове он назвал алкоголь «черным дьяволом» и сказал, что очень сожалеет о случившемся.

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Германия россияне убийство
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