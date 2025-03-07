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Политика ,  
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Мишустин уволил замминистра энергетики Бондаренко

Анастасия Бондаренко
Анастасия Бондаренко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Анастасию Бондаренко, следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что Бондаренко уволили в связи с ее «переходом на другую должность».

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Сергей Мочальников (справа)

Бондаренко окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2000 году. В 2003-2004 годах работала начальником отдела в Минэнерго, а в 2008 году стала директором юридического департамента министерства. В феврале 2018 года назначена статс-секретарем — заместителем министра энергетики.

Бондаренко также с 2014 года включена в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Она является государственным советником первого класса.

«Ведомости» писали, что пост замминистра энергетики может получить депутат Госдумы Дмитрий Исламов, который сейчас занимает пост первого зампредседателя думского комитета по энергетике. По данным источников газеты, Исламов будет курировать в том числе угольную сферу и логистику.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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