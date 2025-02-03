Мишустин уволил находящегося под домашним арестом замглавы Минэнерго

Сергей Мочальников (справа) (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова, который в настоящее время находится под домашним арестом за злоупотребление полномочиями. Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики России по его просьбе», — говорится в документе.

Замминистра энергетики задержали в конце октября 2024 года. Он стал одним из фигурантов дела бывшего главы Минэнерго Анатолия Яновского, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Мочальникову грозит до четырех лет лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). По версии следствия, он и еще несколько чиновников с 2014 по 2023 год заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных шахт, однако работы были выполнены «на бумаге». Ущерб по делу, по данным собеседников РБК, составил более 500 млн руб.

В том же месяце Мочальникова отправили под домашний арест до 24 декабря 2024 года, 22 января 2025 года меру пресечения продлили во второй раз.

Новым заместителем главы Минэнерго на фоне задержания Мочальникова в ноябре 2024 года стал Роман Маршавин. До назначения замминистра он занимал должность исполнительного директора от России во Всемирном банке.