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Технологии и медиа ,  
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Telegram ввел платные сообщения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер Telegram запустил функцию платных сообщений для пользователей не из списка контактов, сообщается в блоге компании.

Теперь, чтобы отправить сообщение незнакомцу, который воспользовался этой функцией, придется заплатить «звезды» — это внутренняя валюта Telegram. Платные сообщения помогут в том числе не перегружать список чатов и «монетизировать свою популярность», считает руководство мессенджера.

Для активации «сообщений за звезды» необходима подписка Telegram Premium.

Кроме того, в мессенджере появилась расширенная информация о новых собеседниках. В частности, в переписке будут отражаться страна, общие группы, дата регистрации аккаунта, примерное время обновления имени или фотографии, а также статус аккаунта.

«Когда пользователь не из вашего списка контактов пишет вам впервые, в чате с ним теперь отображается информационный блок с базовыми сведениями об собеседнике. Он поможет распознать мошенника или самозванца — или наоборот убедиться в надежности собеседника — еще до того, как вы ему ответите», — говорится в блоге.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В феврале Telegram впервые обошел видеохостинг YouTube по месячному охвату в России среди аудитории старше 12 лет и занял пятое место в общем рейтинге интернет-ресурсов. Количество человек, хотя бы раз в месяц воспользовавшихся Telegram, в январе 2025 года составило 90,6 млн против 83,7 млн годом ранее и 88,4 млн — в декабре 2024 года.

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