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Политика ,  
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Медведев предостерег россиян от «коллективного расслабона»

Дмитрий Медведев во время встречи с женщинами из партии &laquo;Едина Россия&raquo;
Дмитрий Медведев во время встречи с женщинами из партии «Едина Россия» (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Отсутствие сложностей может быть опасно для страны, потому что приводит к разобщенности, распаду государства и войне. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с состоящими в партии женщинами в преддверии 8 Марта.

По мнению политика, нация сплачивается только в период испытаний, а если их нет, то может начаться «коллективный расслабон». При этом ощущение, что «все нормально», каждый сам за себя, «не за что никого благодарить» может быть губительным для нации и страны.

«Это приводит к очень печальным последствиям, зачастую это приводит к распаду государства, а за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война», — сказал Медведев.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В том же выступлении зампред Совбеза заявил, что события, из-за которых Россия начала военную операция на Украине, были отдаленным последствием распада СССР.

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Дмитрий Медведев 8 Марта Единая Россия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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