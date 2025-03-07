Число пострадавших в цирке в Самарской области увеличилось до восьми

Фото: samara_proc / Telegram

Количество пострадавших при обрушении рядов со зрителями в цирке-шапито в Нефтегорске Самарской области увеличилось до восьми, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Трех человек доставила в больницу бригада скорой помощи, еще пятеро добрались самостоятельно. По данным агентства, травмы у пострадавших легкой степени тяжести и не представляют угрозы для жизни.

Инцидент произошел 7 марта на улице Нефтяников. Ранее ТАСС писал, что пострадали всего пять человек — двое взрослых и трое детей. По данным МЧС, произошло обрушение шести рядов со зрителями.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, пишет «Самара онлайн» со ссылкой на Следственный комитет (СК) по Самарской области.

Два года назад в Ленинградской области при обрушении трибуны передвижного цирка пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.

СК тогда возбудил уголовное дело также по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.