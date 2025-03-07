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В Россию из Турции депортировали мужчину, которого нашли через Интерпол

В Россию из Турции депортировали мужчину, которого нашли через Интерпол
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Россиянин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупных размерах и разыскиваемый по каналам Интерпола, был депортирован из Турции в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Стамбула представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в 2016–2017 годах на территории Приморского края обвиняемый, являющийся фактическим руководителем коммерческих организаций, организовал изготовление подложных документов о якобы выполненных между организациями обязательствах, которые затем передал в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. В результате его действий было похищено более 53 млн руб.

По данному факту в феврале 2019 года следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, максимальное наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Волк добавила, что разыскиваемого задержали за рубежом в начале 2025 года.

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Теги
Турция Россия депортация МВД Ирина Волк
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