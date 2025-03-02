Египет передал России фигуранта дела о похищении человека в Дагестане
Россиянин, обвиняемый в похищении человека и вымогательстве и разыскиваемый по каналам Интерпола, был депортирован из Египта в Россию. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России из Арабской Республики Египет депортирован гражданин России, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве», — говорится в сообщении.
Волк отметила, что россиянин покинул территорию России в 2024 году. Его объявили в международный розыск, а в 2025 году правоохранительные органы Египта по каналам Интерпола передали информацию, что разыскиваемый по поддельным документам прибыл в Каир, где был задержан, добавила она.
По данным следствия, в ноябре 2023 года в дагестанском городе Хасавюрт злоумышленник совместно с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия и причинения вреда здоровью похитил главу одной из компаний. Похитители избили потерпевшего и потребовали у него выкуп за освобождение. В результате они получили более 30 млн руб., освободили бизнесмена и скрылись.
Волк добавила, что сообщник депортированного россиянина был задержан ранее и осужден.
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