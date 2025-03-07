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Политика ,  
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Журналисты увидели слезы у Трюдо на последней пресс-конференции

Уходящий в отставку Джастин Трюдо прослезился на пресс-конференции
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо прослезился на своей последней пресс-конференции в Оттаве, сообщает New York Post. На опубликованном газетой видео видно, что Трюдо с чувством произносил слова.

«На личном уровне я каждый день в этом офисе ставил канадцев на первое место и поддерживал их, и именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем: мы вас поддержим, даже в последние дни этого правительства. Мы не подведем канадцев сегодня и в будущем», — сказал премьер.

6 января Трюдо объявил, что уйдет в отставку с поста лидера Либеральной партии. New York Post отметила, что премьер принял это решение «после того, как стало ясно, что он не сможет победить на следующих выборах».

«Джастин Трюдо расплакался, рассказывая о продолжающейся вражде с президентом Трампом и введенных США пошлинах, которые потрясли Канаду в его последние дни на посту премьер-министра», — говорится в материале.

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Трюдо занимает пост премьера Канады с 2015 года. Консерваторы уже пытались объявить вотум недоверия его кабинету министров в сентябре и октябре 2024 года, но обе попытки провалились. В декабре палата общин (нижняя палата) парламента в третий раз отказалась вынести вотум недоверия премьеру. В том же месяце Трюдо допустил возможность своей отставки.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая в феврале. Он неоднократно называл канадского премьер-министра губернатором, а Канаде предлагал стать 51-м штатом США.

Из-за этих угроз Трюдо в ноябре 2024 года ездил на встречу с Трампом в его резиденцию Мар-а-Лаго. Там канадский премьер, в частности, заявил, что введение пошлин может уничтожить экономику страны, сообщал Fox News.

Daily Mail пишет, что американский лидер «продолжает насмехаться над Трюдо» и сомневается, что премьер-министр уходит в отставку навсегда.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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