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Политика ,  
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Казахстан анонсировал сокращение добычи и экспорта нефти в марте

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Астана снизит объем транспортировки нефти по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов, пишет Tengrinews.kz.

Страна проведет оптимизацию добычи нефти в связи с требованиями ОПЕК+.

«У нас, как вы знаете, львиная доля экспорта через КТК проходит. Соответственно, по КТК будут сокращены объемы. Это будет март», — сказал Жамауов, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Казахстан выполнить требования ОПЕК+.

По его словам, на КТК придется около 70% сокращений.

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В начале декабря 2024 года страны ОПЕК+, в число которых входит и Казахстан, продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до конца марта 2025 года, а ограничения на 1,65 млн барр. в сутки — до конца 2026 года.

7 марта 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан будет выполнять обязательства перед группой ОПЕК+.

Украинские беспилотники атаковали станцию КТК 17 февраля 2025 года. Удар нанесли семь дронов, начиненных взрывчаткой и металлическими элементами. Из людей никто не пострадал. Кроме того, работники предотвратили угрозу разлива нефти.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием предприятий России, Казахстана и других стран, созданная для эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Она обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда сырье далее идет на экспорт по морю. Атакованный дронами объект под Армавиром — крупнейшая станция консорциума на территории России.

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Теги
Казахстан КТК Военная операция на Украине беспилотники ОПЕК+ нефтедобыча Минэнерго
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