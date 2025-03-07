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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейну вручили Почетный знак директора Росгвардии

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Хинштейн и Анатолий Маликов
Александр Хинштейн и Анатолий Маликов (Фото: Hinshtein / Telegram)

Врио губернатора Курской области Александру Хинштейну вручили одну из высших наград национальной гвардии — Почетный знак директора Росгвардии. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Награждение провел замглавы ведомства Анатолий Маликов по поручению главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.

Хинштейн подчеркнул, что всегда поддерживал связь с ведомством и продолжает оказывать ему поддержку на различных уровнях. Говоря о работе Росгвардии в Курской области, Хинштейн подчеркнул значимость ее действий для обеспечения безопасности региона.

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Политика
Фото:Hinshtein / Telegram

Президент России Владимир Путин 5 декабря 2024 года назначил Хинштейна, ранее занимавшего должность председателя комитета Госдумы по информационной политике, временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. На этом посту он сменил досрочно сложившего полномочия губернатора региона Алексея Смирнова.

В 2016–2018 годах Хинштейн занимал должность советника директора Росгвардии, и это, по словам Путина, стало одним из аргументов для назначения его главой региона, в котором ведутся боевые действия.

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Курская область Александр Хинштейн награда Росгвардия
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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