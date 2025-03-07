Умер участвовавший в создании «Человека и закона» режиссер Микеладзе

Вахтанг Микеладзе (Фото: sintegr / Telegram)

На 88-м году жизни умер режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, участвовавший в создании телевизионной программы «Человек и закон». Об этом сообщили в кинокомпании «Синтез-Интегра». Информацию подтвердили телеканалу «Россия — Культура» его близкие.

«Да, это так. Скончался вчера», — сообщили РБК в окружении режиссера, не уточнив причину смерти.

Микеладзе родился в 1937 году, окончил ВГИК в 1965 году. Работал в Тбилиси на студии научно-популярных и документальных фильмов, потом организовал студию «Эко-фильм» в Москве. С 1995 года сотрудничал с телекомпанией РТС, на ОРТ поучаствовал в создании программы «Человек и закон». С 1997 года был автором и режиссером цикла «Документальный детектив».

Работая в «Синтез-Интегра», Микеладзе срежиссировал такие фильмы, как «Умереть в Сталинграде» (2014), «Эрмитаж. Пульс жизни» (2014), «Дорога Игоря Найвальта» (2021).

Как рассказали его коллеги, за 53 года работы в кино режиссер создал более 2500 фильмов и получил более 500 наград, премий и призов.