В Париже на путях нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой

Фото: Antoine Antoniol / Getty Images

В Париже близ Северного вокзала (Gare du Nord) около железнодорожных путей нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, передает BFM TV.

Из-за этого на вокзале отменяют и задерживают поезда. Как сообщил оператор железнодорожных перевозок SNCF, движение остановили по требованию правоохранительных органов.

Бомбу обнаружили время работ, проводившихся около Северного вокзала, в 2,5 км от станции, посреди путей, уточняет BFM TV.

Пассажирам, чьи поезда задержаны, порекомендовали отложить поездку.

19 ноября 2024 года в России жителей поселка Ильич Темрюкского района Краснодарского края эвакуировали из-за найденной в ходе земляных работ бомбы времен Великой Отечественной войны. Всего были эвакуированы 1,8 тыс. человек, для них организовали пункты временного размещения. Власти также отменили занятия в садиках и школах.