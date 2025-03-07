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Общество ,  
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В Париже на путях нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой

Фото: Antoine Antoniol / Getty Images
Фото: Antoine Antoniol / Getty Images

В Париже близ Северного вокзала (Gare du Nord) около железнодорожных путей нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, передает BFM TV.

Из-за этого на вокзале отменяют и задерживают поезда. Как сообщил оператор железнодорожных перевозок SNCF, движение остановили по требованию правоохранительных органов.

Бомбу обнаружили время работ, проводившихся около Северного вокзала, в 2,5 км от станции, посреди путей, уточняет BFM TV.

Пассажирам, чьи поезда задержаны, порекомендовали отложить поездку.

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19 ноября 2024 года в России жителей поселка Ильич Темрюкского района Краснодарского края эвакуировали из-за найденной в ходе земляных работ бомбы времен Великой Отечественной войны. Всего были эвакуированы 1,8 тыс. человек, для них организовали пункты временного размещения. Власти также отменили занятия в садиках и школах. 

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Теги
Париж Франция бомба Вторая мировая война
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