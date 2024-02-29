На пляже в Бельгии взорвали бомбу времен Второй мировой войны. Видео

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В бельгийском городе Восточный Дюнкерк была обнаружена большая авиационная бомба, служба по обезвреживанию бомб решила взорвать ее на месте, сообщает местное издание Nieuwsblad. Бомбу нашли утром 28 февраля на пляже возле реабилитационного госпиталя Института королевы Елизаветы. Рядом с госпиталем до сих пор стоит бункер времен Второй мировой войны. Вес найденной бомбы составил более 100 кг.

На место прибыла служба по обезвреживанию, которая решила взорвать объект на месте. Сначала бомбу переместили в район Схипгатдуйнена, который расположен в 5 км от госпиталя. Полиция выстроила большой периметр безопасности, после чего бомбу смогли взорвать дистанционно.