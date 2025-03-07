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Общество ,  
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ТАСС узнал, что для соучастников хищения у Волочковой запросили до 20 лет

ТАСС: прокурор запросил до 20 лет для соучастников хищения у Волочковой
Евгения Россиева,&nbsp;Станислав Матюхин и&nbsp;Алексей Голубев (слева на право)&nbsp;
Евгения Россиева, Станислав Матюхин и Алексей Голубев (слева на право)  (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Прокурор просит приговорить руководителей брокерской компании QBF, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, к срокам от 14 до 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подсудимых обвиняют в хищении в том числе 1,7 млн руб. у балерины Анастасии Волочковой.

«В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 [лет]», — сказал собеседник агентства.

Речь идет о генеральном директоре компании Станиславе Матюхине, юристе Евгении Россиевой, директоре филиальной сети Владимире Пахомове и главе петербургского офиса Алексее Голубеве. По информации агентства, свою вину они не признали.

Вкладчики обвинили бывшего священника в хищении почти 1 млрд руб.
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / ТАСС

В конце апреля 2021 года «Коммерсантъ» сообщил об уголовных делах в отношении учредителей финансовой пирамиды QBF, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них порядка 5–7 млрд руб. В ноябре того же года полиция начала проверку после заявления Волочковой о хищении у нее 1,7 млн руб. представителями компании QBF.

Как рассказала тогда балерина, в июне 2021 года ей позвонил мужчина, который представился представителем компании QBF и предложил инвестировать деньги с целью увеличения дохода. Волочкова заключила договор и перечислила сначала 2 млн руб., а потом 1 млн руб. под 10% годовых. По словам потерпевшей, спустя три месяца ей вернули только 1,5 млн руб., после чего представители QBF перестали выходить на связь.

Банк России аннулировал лицензии QBF в июле 2021 года. Регулятор обосновал свое решение тем, что компания не выполняла предписаний ЦБ, нарушала организацию системы управления рисками, а также не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.

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Анастасия Волочкова прокуратура суд мошенники хищение
Анастасия Волочкова фото

Анастасия Волочкова

балерина, танцовщица
20 января 1976 года
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Полиция начала проверку после заявления Волочковой о хищении 1,7 млн руб.
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