Вкладчики обвинили бывшего священника в хищении почти 1 млрд руб.

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Инвесторы частного фонда «Терра Капиталиста» обвинили бывшего священника Ивана Светлого в хищении их средств, сообщили «Известиям» пострадавшие. В 2022 году ЦБ выявил в ООО «Терра Капиталиста» признаки финансовой пирамиды.

Экс-священнослужитель создал финансовую пирамиду, в которой вкладчики потеряли более 1 млрд руб. В полицию обратились несколько десятков частных инвесторов из Москвы и других городов.

По словам пострадавших, Светлый вовлекал людей в инвестиционный фонд «Терра Капиталиста», предлагая им разбогатеть. Если у них не было денег, помогал оформить кредиты. Вкладчики брали в кредит у банков суммы от 600 тыс. до 12 млн руб. и затем передавали деньги экс-священнику.

«На вопрос о том, как будет приумножаться доход при вложениях в организацию, Светлый отвечал, что полученные деньги направляются на кредитование среднего бизнеса», — рассказала одна из пострадавших Анна Роскошная, вложившая в фонд 5,6 млн руб. Получая деньги, Светлый не всегда выдавал расписки.

Бывший священник уверял, что его заемщиками были автосалоны, заводы по производству детского питания или мясокомбинаты, которые выделяли ему определенную сумму, а он уже делил ее между своими вкладчиками. При этом установленного процента не было: кто-то получал 3% своей прибыли, а кто-то 10% и более, пишет издание.

По словам пострадавших, привлекать их деньги Светлый начал примерно в 2017–2019 годах. Сначала он выплачивал вкладчикам проценты — от 200 до 700 тыс. руб. в месяц в зависимости от вложенной суммы и личных договоренностей. Однако в октябре 2024 года перестал платить. Пострадавшими оказались многодетные или одинокие матери и женщины, а также участники боевых действий на Украине, бывшие прихожане, родственники и друзья, рассказали они.

Orenday.ru пишет, что одна из пострадавших, актриса Анна Роскошная, познакомилась со Светлым в 2017 году, в 2023-м у них начался роман. Экс-священник предложил ей разбогатеть и вынудил взять кредиты, после чего исчез. Бывшей сотруднице полиции он обещал жениться, завести с ней семью и купить квартиру, женщина и ее дочь взяли кредиты на 17 млн руб., утверждает издание.

Иван Светлый (Иоанн Федоринов) — 44-летний уроженец Оренбургской области. Он окончил Саратовскую духовную семинарию, в 2001 году был рукоположен в сан диакона, а затем священника. Служил в Оренбурге и в Москве, был членом комиссии от Северо-восточного викариатства по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при епархиальном совете столицы. Летом 2017 года Светлый был разжалован из сана священника «в связи с доказанным фактом прелюбодейной связи и фактом клятвопреступления».