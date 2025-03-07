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Общество ,  
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На западе Казахстана загорелась нефтяная скважина

Фото: Petro_council / Telegram
Фото: Petro_council / Telegram

В Атырауской области на западе Казахстана загорелась нефтяная скважина, сообщает пресс-служба компании «Эмбамунайгаз».

«На скважине № 437 месторождения Западная Прорва НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошла утечка газа, что привело к выходу из строя НКТ», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что жертв и пострадавших нет, территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы.

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В середине февраля на газовой буровой вышке на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области произошел взрыв. По данным РЕН ТВ и телеграм-канала Baza, двое сотрудников тогда получили сильные ожоги и впали в кому.

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Теги
Казахстан нефтяная скважина нефть пожар
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