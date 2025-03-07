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Кредиты для физических лиц в 2025 году ,  
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Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 25,9%

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Кредиты для физических лиц в 2025 году

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт — до 25,9%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Диапазон процентных ставок составит от 25,9% до 44,5%», — отметили в банке (цитата по ТАСС).

Там добавили, что снижение стало возможным на фоне уменьшения стоимости облигаций федерального займа.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

С 7 марта Сбербанк также снизил ставки вкладам  «Лучший %» и «СберВклад» до 21% годовых для массовых клиентов, для премиальных — до 21,25%.

 Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке в зависимости от размера первоначального взноса с 4 марта. Снижение составило от 1 до 1,5 процентных пунктов.

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Теги
Сбербанк потребительский кредит ставка
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