Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 25,9%

Кредиты для физических лиц в 2025 году

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт — до 25,9%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Диапазон процентных ставок составит от 25,9% до 44,5%», — отметили в банке (цитата по ТАСС).

Там добавили, что снижение стало возможным на фоне уменьшения стоимости облигаций федерального займа.

С 7 марта Сбербанк также снизил ставки вкладам «Лучший %» и «СберВклад» до 21% годовых для массовых клиентов, для премиальных — до 21,25%.

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке в зависимости от размера первоначального взноса с 4 марта. Снижение составило от 1 до 1,5 процентных пунктов.