Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 25,9%
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт — до 25,9%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Диапазон процентных ставок составит от 25,9% до 44,5%», — отметили в банке (цитата по ТАСС).
Там добавили, что снижение стало возможным на фоне уменьшения стоимости облигаций федерального займа.
С 7 марта Сбербанк также снизил ставки вкладам «Лучший %» и «СберВклад» до 21% годовых для массовых клиентов, для премиальных — до 21,25%.
Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке в зависимости от размера первоначального взноса с 4 марта. Снижение составило от 1 до 1,5 процентных пунктов.
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