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Политика ,  
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Президент Польши назвал условия для передачи Киеву истребителей МиГ-29

Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Министерство обороны Украины / Flickr)

Польша будет готова передать Украине истребители МиГ-29 советского производства в том случае, если ВВС Польши взамен получат более современные модели самолетов. Об этом президент Польши Анджей Дуда сообщил на брифинге по итогам встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Скажу так — мы всегда ставили лишь одно условие, выполнение которого сделает возможной передачу остатка самолетов, поскольку мы уже передали ранее Украине 14 самолетов МиГ-29, осталась последняя группа: мы должны сохранить равновесие и решить вопрос с защитой польского неба», — отметил президент Польши (цитата по ТАСС).

В случае если союзники Польши передадут стране самолеты взамен истребителей МиГ-29, Варшава сдержит слово и передаст их Киеву, добавил Дуда.

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Истребитель МиГ-29

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро им. Микояна. В современных модификациях самолет способен развивать скорость до 2450 км/ч с дальностью полета до 2,1 тыс. км. Оснащен 30-миллиметровой авиационной пушкой, имеет боевую нагрузку 2180 кг.

В мае 2023 года постоянное представительство Польши при ЕС сообщило о передаче Украине всех 14 обещанных истребителей МиГ-29. Первую партию из четырех истребителей Польша отправила Украине в апреле того же года. Тогда Дуда пообещал передать Киеву еще столько же самолетов в ближайшее время. Позже он уточнил, что к передаче готовы еще шесть истребителей. При этом Дуда не исключал передачу Киеву оставшихся польских МиГ-29 по мере того, как они «будут вытесняться новыми самолетами». Одним из условий он называл одобрение этого шага союзниками Польши по НАТО.

В конце декабря 2024 года Дуда допустил отправку миротворческого контингента на Украину. При этом он отметил, что главным приоритетом является безопасность самой Польши.

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Теги
Польша Анджей Дуда Украина МиГ-29 Брюссель Киев Варшава
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