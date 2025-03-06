Путин заявил о праве заключенных на статус ветерана боевых действий
Президент России Владимир Путин заявил, что участники военной операции на Украине, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий. Об этом он рассказал в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
«Для страны, для Родины, для народа нашего неважно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину», — отметил Путин.
Глава государства уточнил, что в зону боевых действий не принимают людей, совершивших тяжкие преступления, такие как насилие в отношении детей, терроризм или измену. Но уже вступившие в армию добровольцы из числа заключенных будут иметь право на статус ветерана боевых действий.
«Сделаем обязательно», — подчеркнул президент.
В сентябре 2024 года Госдума одобрила закон о прекращении уголовного преследования подсудимых, заключивших контракт с Минобороны. Теперь на это могут рассчитывать не только обвиняемые на стадии следствия и осужденные, но и подсудимые, если они вступят в ряды армии.
Закон вносит изменения в ст. 78.1 Уголовного кодекса, уточняя, что освобождение от уголовной ответственности наступает не только при приостановке расследования, но и при заключении контракта на военную службу в условиях мобилизации или военного положения. Освобождение возможно по ходатайству командования воинской части.
Также закон сохраняет условие освобождения от уголовной ответственности только после награждения государственной наградой или увольнения по ряду оснований.
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