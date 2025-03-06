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Политика ,  
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В МИД Грузии выразили обеспокоенность началом полетов в аэропорт Сухума

Реконструкция аэровокзального комплекса и строительство административных объектов в аэропорту в Сухуме, Абхазия, февраль 2025 года
Реконструкция аэровокзального комплекса и строительство административных объектов в аэропорту в Сухуме, Абхазия, февраль 2025 года (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Тбилиси обеспокоен возобновлением работы сухумского аэропорта, об этом на женевских переговорах заявил замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, сообщила пресс-служба МИД Грузии.

«Грузинская делегация выразила обеспокоенность крайне сложной ситуацией в сфере безопасности, гуманитарной ситуации и прав человека <...>, продолжающейся незаконной милитаризацией и в этом контексте строительством <...> российской военно-морской базы в Очамчире и вводом в эксплуатацию аэропорта Сухума», — говорится в сообщении (цитата по Exclusive TV).

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В начале февраля аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы.

На борту самолета находились и.о. президента республики Бадра Гунба и группа абхазских студентов. Первый рейс за 30 лет встречали «национальными танцами в исполнении юных танцоров» Государственного хореографического ансамбля «Абаза».

Ожидается, что регулярные перелеты наладят к началу туристического сезона, в мае 2025 года.

Сухумский аэропорт закрыли в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за войны республики с Грузией. Летом 2023 года Россия и Абхазия договорились о реконструкции воздушной гавани.

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