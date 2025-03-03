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Грузовые перевозки РЖД в феврале достигли десятилетнего минимума

Погрузка на сети РЖД продолжает снижаться — в феврале 2025 года показатель сократился на 9,3% в годовом выражении, до 87 млн т, достигнув десятилетнего минимума
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Погрузка на сети РЖД в феврале 2025 года сократилась на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87 млн т, сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник, 3 марта. Это, как подсчитал РБК, наименьший месячный объем железнодорожных грузоперевозок за последние десять лет, с 2015-го, в том числе с учетом того, что самые низкие показатели традиционно фиксируются в феврале.

Кроме «фактора високосного 2024 года», который заложил высокую базу для сравнения показателей, на результат в феврале повлияли изменения конъюнктуры товарных рынков и логистики, поясняли в компании.

Так, на объемах предъявления к перевозке строительных грузов (их погрузка уменьшилась на 22,3% к февралю 2024 года), цемента (-16,9%) и черных металлов (-13,7%) сказалось сокращение активности в строительном секторе. Отмечено и снижение объема перевозки нефтепродуктов (-6,5%). При этом, по утверждению РЖД, в условиях перераспределения заявок между производственными площадками нефтяных холдингов перевозчик обеспечивает «эффективное взаимодействие» и с грузоотправителями, и железнодорожными операторами для оперативного подсыла порожних цистерн под погрузку.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

При общем падении отправок зерна зафиксирован рост их поставок на внутренний рынок (+25,2%), преимущественно из Сибири и Урала на фоне высокого урожая в этих регионах. Погрузка каменного угля увеличилась на 0,5%, удобрений — на 10,8%, бумаги — на 5,4%, цветных металлов — на13,5%.

Сохраняется положительная динамика в сегменте неугольных грузов, следующих на экспорт в восточном направлении, частично высвобожденном из-под твердого топлива благодаря изменению принципов перевозки грузов со вступлением в силу новой редакции Правил недискриминационного доступа. Рост показателя обеспечивают в том числе минеральные удобрения (+20,1%), железная руда (+11%) и контейнерные грузы (+3,1%).

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