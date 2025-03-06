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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Лесото сочли оскорблением слова Трампа, что о них «никто не слышал»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Жительница&nbsp;Лесото
Жительница Лесото (Фото: KobusSmit / Shutterstock)

Глава МИД южноафриканского государства Лесото Леджоне Мпотджоане назвал оскорбительным заявление президента США Дональда Трампа о его стране. Об этом сообщает Reuters. Во время выступления перед конгрессом США Трамп привел Лесото в качестве примера расходов, которые по сути «напрасная трата денег».

«Восемь миллионов долларов на поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал», — заявил Трамп, вызвав смех в зале.

Мпотджоане назвал этот комментарий унизительным.

«Меня шокирует, что глава государства может так высказываться о моей стране», — сказал он в интервью агентству.

Королевство Лесото — небольшое государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией ЮАР. Благодаря высокогорному расположению его называют «королевством в небесах». Это единственная в мире страна, вся территория которой находится выше 1,4 тыс. м над уровнем моря.

«Лесото — это уникальная и значимая страна, и я был бы рад пригласить президента, а также весь мир посетить нас», — подчеркнул министр.

Мпотджоане отметил, что американская помощь действительно поддерживала ряд местных инициатив, включая проекты в сфере здравоохранения и сельского хозяйства, помимо программ, связанных с ЛГБТ. По его словам, страна ощутила последствия этих решений, поскольку местная система здравоохранения долгое время зависела от внешнего финансирования. Однако правительство стремится к большей самостоятельности.

«Сокращение помощи — это право президента, и мы должны это принять. Но так говорить о моей стране — это, безусловно, неприятно», — подытожил министр.

Речь Трампа в конгрессе побила рекорд президента Клинтона
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

4 марта Трамп впервые после переизбрания обратился к конгрессу США, подведя итоги первых недель работы своей администрации. Он подчеркнул, что подписал более 100 исполнительных указов и около 400 других документов, назвав это рекордом среди президентов США.

Особое внимание глава Соединенных Штатов уделил проверке госрасходов, перечислив несколько, по его мнению, нецелевых трат — $8 млн на продвижение ЛГБТ в Лесото, $32 млн на левую пропаганду в Молдавии, $8 млн на смену пола у мышей, $10 млн на мужское обрезание в Мозамбике, $20 млн на арабскую версию «Улицы Сезам» и $59 млн на гостиницы для мигрантов в Нью-Йорке.

«Мы осушаем [вашингтонское] болото, все очень просто. Времена правления неизбранных бюрократов прошли», — заявил Трамп, подчеркнув, что его администрация продолжит бороться с неэффективным расходованием бюджета.

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Лесото США Дональд Трамп ЛГБТ
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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